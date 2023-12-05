بعد اعتمادها.. ننشر إجراءات إصدار تصاريح مندوبي الشركات السياحية بالمنافذ

اعتمدت وزارة السياحة والآثار، الضوابط الخاصة بالإجراءات الفنية والادارية لاستخراج الموافقات لمندوبي الشركات السياحية لدخول المنافذ (الجوية – البرية – البحرية ) لعام 2024 والتي راعت تسهيل الإجراءات ورقمنتها تماشيا مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي وكذا تماشيا مع استراتيجية الدولة الوطنية لصناعة السياحة المصرية 2028 وتضمنت الضوابط زيادة الإعتماد على التكنولوجيا وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يخدم الصالح العام.

وتم استحداث التقدم بطلبات إجراء المقابلات الشخصية وكذا طلبات الحصول على الموافقة الفنية من الوزارة لاستخراج تصاريح دخول المنافذ (الجوية – البرية – البحرية ) لعام 2024 من خلال بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية، كما تمت اتاحة إجراء المقابلات الشخصية لمندوبي الشركات السياحية الجدد الراغبين في ااستخراج التصاريح (on-line) عبرالمنصات الرقمية (zoom-Microsoft teams) وفي ظل معاونة الشركات السياحية لتلبية إحتياجاتها في ظل نمو النشاط السياحي، فقد تضمنت ضوابط تصاريح المنافذ زيادة الحد الإدنى لعدد التصاريح الممنوحة للشركات السياحية بما يتناسب وحجم التشغيل للنشاط السياحي وفقآ لأهداف الإسترتيجية الوطنية لصناعة السياحة بالوصول لعدد 30 مليون سائح سنويًا.

واستكمالا للتسهيلات الممنوحة للشركات السياحية فقد تم التنسيق والتعاون مه الجهات المعنية الاخري باستصدار تصريح دخول لمنافذ (الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بميناء القاهرة الجوي (المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات المختلفة) من خلال منح تلك الجهات صلاحية الإستعلام عن مو افقة وزارة السياحة على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بديلآ عن الإفادة الورقية وجاري إستكمال إجراء التنسيق مع الإدارة العامة لأمن المو اني للعمل بذات الآلية.

كما تقرر بدء تلقي طلبات الشركات السياحية على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة لإستخراج تصاريح المنافذ إعتبارآ من الأحد المو افق 2023/12/3، عدا طلبات تصاريح دخول ميناء القاهرة الجوي سيتم تلقي الطلبات إعتبارآ من 2024/1/1 ، وعلى أن يتم موافاة الجهات المعنية ذات الصلة (الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بميناء القاهرة الجوي ) - (المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات المختلفة) بمو افقة الوزارة إلكترونيآ دون الحاجة لقيام الشركات السياحية بإستلام الموافقة الفنية من الوزارة عدا المو افقات الفنية الصادرة للإدارة العامة لأمن الموانئ لحين إنهاء إجراءات التنسيق معها للعمل من خلال بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة دون الحاجة للتوجه للوزارة.