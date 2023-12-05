بعد اعتمادها.. ننشر إجراءات إصدار تصاريح مندوبي الشركات السياحية بالمنافذ

اعتمدت وزارة السياحة والآثار، الضوابط الخاصة بالإجراءات الفنية والادارية لاستخراج الموافقات لمندوبي الشركات السياحية لدخول المنافذ (الجوية – البرية – البحرية ) لعام 2024 والتي راعت تسهيل الإجراءات ورقمنتها تماشيا مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي وكذا تماشيا مع استراتيجية الدولة الوطنية لصناعة السياحة المصرية 2028 وتضمنت الضوابط زيادة الإعتماد على التكنولوجيا وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يخدم الصالح العام.
وتم استحداث التقدم بطلبات إجراء المقابلات الشخصية وكذا طلبات الحصول على الموافقة الفنية من الوزارة لاستخراج تصاريح دخول المنافذ (الجوية – البرية – البحرية ) لعام 2024 من خلال بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية، كما تمت اتاحة إجراء المقابلات الشخصية لمندوبي الشركات السياحية الجدد الراغبين في ااستخراج التصاريح (on-line) عبرالمنصات الرقمية (zoom-Microsoft teams) وفي ظل معاونة الشركات السياحية لتلبية إحتياجاتها في ظل نمو النشاط السياحي، فقد تضمنت ضوابط تصاريح المنافذ زيادة الحد الإدنى لعدد التصاريح الممنوحة للشركات السياحية بما يتناسب وحجم التشغيل للنشاط السياحي وفقآ لأهداف الإسترتيجية الوطنية لصناعة السياحة بالوصول لعدد 30 مليون سائح سنويًا.
واستكمالا للتسهيلات الممنوحة للشركات السياحية فقد تم التنسيق والتعاون مه الجهات المعنية الاخري باستصدار تصريح دخول لمنافذ (الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بميناء القاهرة الجوي (المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات المختلفة) من خلال منح تلك الجهات صلاحية الإستعلام عن مو افقة وزارة السياحة على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بديلآ عن الإفادة الورقية وجاري إستكمال إجراء التنسيق مع الإدارة العامة لأمن المو اني للعمل بذات الآلية.
كما تقرر بدء تلقي طلبات الشركات السياحية على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة لإستخراج تصاريح المنافذ إعتبارآ من الأحد المو افق 2023/12/3، عدا طلبات تصاريح دخول ميناء القاهرة الجوي سيتم تلقي الطلبات إعتبارآ من 2024/1/1 ، وعلى أن يتم موافاة الجهات المعنية ذات الصلة (الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بميناء القاهرة الجوي ) - (المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات المختلفة) بمو افقة الوزارة إلكترونيآ دون الحاجة لقيام الشركات السياحية بإستلام الموافقة الفنية من الوزارة عدا المو افقات الفنية الصادرة للإدارة العامة لأمن الموانئ لحين إنهاء إجراءات التنسيق معها للعمل من خلال بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة دون الحاجة للتوجه للوزارة.