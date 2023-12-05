بدء صلاة الجنازة على جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة علي جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، رانيا فريد شوقى، داليا البحيري، سليمان عيد، دنيا سمير غانم، المنتج محمد العدل، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري وغيرهم.

ناهد فريد شوقى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 عاما، يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".