أوبرا الإسكندرية تحيي حفلا على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 7 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين منها: "عيون بهية، ويمكن على باله" لـ بليغ حمدى، و"رمش عينه، وعيون القلب" لـ محمد الموجى، و"الحلوة" لـ كمال الطويل، و"مضناك" لـ محمد عبد الوهاب وغيرها.. أداء المطربين أحمد رجب، والسيد وهب الله، وكريم زيدان، وائل أبو الفتوح، وهايدي الجندي، ولاء طلبة، ومها عادل، آلاء أيوب.

وتأسست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى عام 2004، وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام.

كما قدمت عروضا خاصة للأطفال، وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.