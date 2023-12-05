انتهاء الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة والتشطيبات النهائية، بتكلفة 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 .

وجه اللواء أشرف عطية، بوضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ3 أدوار، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزي، موضحاً بأنه تم إجراء إختبارات بإشراف المحافظ شخصياً لاختيار الكوادر البشرية، مع العمل على تأهيلهم من خلال الدورات التدريبية المتقدمة .

كما كلف أشرف عطية بتطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية، لافتاً إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلاً عن المسطحات الخضراء، والجراج الذى سيساهم فى استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.