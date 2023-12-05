الإحصاء: 10% زيادة في أعداد رؤوس الماشية عام 2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022 ومن أهم مؤشراتها، أنه بلغت رؤوس الماشـية الحية (أبقار- جامـوس - أغـنام – ماعز- جمال) 3‚8 مليون رأس عام 2022 مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪ .

كما بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عـام2022

مقابل 4.2 مليون رأس عـام 2021 بنســــبة زيادة قدرها 10.2٪ .

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحات 803 آلاف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪ وبلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.7 مليون طـن عام 2022 مقابـل 6.2 مليون طـن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪ .

بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.0مليون طــن (وزن قـائـم) عام 2022مقابل 2.5 مليون طن عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8‚19٪ ويرجع ذلك الي ارتفاع أسعار الاعلاف .

ولفت الجهاز الي انه بلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عـام 2022 مقابل 16.4مليار بيضـة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪ .

كما بلغت كمية إنتاج العســل 3.7 ألف طن عــام 2022مقابل 4.2 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.8٪ .