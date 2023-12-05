أرسنال في مهمة صعبة لتأكيد زعامته للبريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "كينلورث رود"، حيث يسعى فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطني ، لتأكيد زعامته على ترتيب جدول البريميرليج، فى مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويتصدر الجانرز ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويسعى للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

ويعيش فريق لوتون تاون أوقات صعبة منذ بداية البطولة، حيث يقع على حافة الهبوط باحتلاله المركز 17 برصيد 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات مقابل 9 هزائم.

ويأمل أرتيتا استغلال معاناة مضيفه في التشبث أكثر بقمة الترتيب ومواصلة الصحوة القوية بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة، مؤكداً أن التحدي الأكبر هو تحمل الضغط ومواصلة الانتصارات في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام بين مواجهات الدوري ودوري الأبطال.

كما يعاني لوتون تاون لكونه ثاني أضعف خط هجوم في الدوري بتسجيله 13 هدفا فقط، بينما استقبل مرماه 26 هدفا، ولم يحقق سوى الفوز في مباراة واحدة في آخر 5 جولات مقابل تعادل وحيد و3 هزائم.

ومع ذلك يرفع الفريق شعار التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتكون بداية جديدة لانطلاقة الفريق للابتعاد أكثر عن شبح الهبوط.