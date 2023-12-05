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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1046 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بنشاط ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات؛ حيث إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1046 شاحنة و 475 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 518 شاحنة و 460 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 528 شاحنة، 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية  ومغادرة  اربع سفن وهي  دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، امل والحرية، كما شهد ميناء نويبع  تداول 1830 طن و 245 شاحنة  وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 أطنان قادمة من جدة، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة LOTUS ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكبا بموانئها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الملاحة البحرية ميناء سفاجا