ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولي

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت جامعة حلوان مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعه إن إطلاق هذه المجلة يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم قطاع الدراسات العليا وتشجيع د أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر العلمي الدولي.
وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المجلة الجديدة ستصدر تحت مظلة دار نشر إلسيفير العالمية Elsevier "Digital commons ووفقاً لمعايير النشر الدولي.

وأشار إلى أن المجلة ستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم  والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم.

وأكد  أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي.

وللاطلاع على المجلة عبر الرابط التالي: 
https://tast.researchcommons.org/journal/

مجلة علمية جامعة حلوان