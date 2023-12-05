بالصور.. تقديم خدمات طبية بقافلة سكانية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بمركز شباب الكريون التابع للوحده المحلية لقرية بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 536 (83 باطنة - 65 أطفال - 73 جلدية - 30 فحص سرطان ثدي - 20 أمراض مزمنة- 15 أورام ) وتثقيف صحي لعدد 250 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكران وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش ( 250 من الأغنام - 30 أبقار - 22 جاموس).

وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي مشاركة السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بدمنهور بورشة حكى وقراءة قصص.

كما شاركت الأوقاف والأزهر بعقد ندوات حول الأخلاق وأهميتها في تربية النشئ وأهمية الانتماء للوطن والتصويت فى الانتخابات بالإضافة إلى عقد ندوة حول التغذية السليمة وأهميتها على صحة الأطفال من خلال الإدارة التعليمية بالمركز.

وتم تقديم خدمات لعدد 64 حالة ما بين استشارات ومتابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، كما تم توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المصنع.