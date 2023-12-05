الصحة الفلسطينية: شهيد فى قلنديا وإصابة 4 في مخيم الدهيشة برصاص الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في قنديا شمال القدس، وإصابة 4 في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال إحداها حرجة للغاية.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، بارتفاع أعداد الشهداء إلى 15899 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 70% منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الإثنين، إن مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مطالبًا بتفعيل القانون الإنساني لحماية المستشفيات.