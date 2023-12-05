أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 333 ألفا و840 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 333 ألفا و840 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و587 دبابة و10 آلاف و416 من المركبات المدرعة و7 آلاف و987 من النظم المدفعية و913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و483 من المركبات وخزانات وقود، بإلاضافة إلى 1148 من المعدات الخاصة و6 آلاف و32 طائرة مسيرة وإسقاط 1570 من صواريخ كروز وغواصة".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة على القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي، بما في ذلك غارتين ضد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات آخر 24 ساعة، موضحة أن وحدتين من القوات الصاروخية ضربتا ثلاث مجموعات من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات وسبع وحدات مدفعية.

وأضافت أن نحو 73 اشتباكًا قتاليًا وقع في ساحة المعركة في أوكرانيا خلال نفس الفترة، فيما شنت القوات الروسية 8 هجمات صاروخية و68 غارة جوية، ونفذت 87 هجومًا من طراز MLRS على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت: "نتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، كما تعرضت العديد من المباني السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية للدمار وأضرار واسعة النطاق".

وأضافت" شن الروس غارة جوية على أوكرانيا ليلة أمس، باستخدام صاروخين موجهين من طراز Kh-59 و22 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 بينما دمرت قوات ووسائل الدفاع الجوي الأوكرانية ما يصل إلى 14 طائرة بدون طيار معادية وصاروخ موجه من طراز Kh-59.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.