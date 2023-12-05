غدًا.. المؤتمر الثاني لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس "السيسي"

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرها الجماهيري الثاني؛ لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، غدًا الأربعاء، الساعة الخامسة والنصف مساءً بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء.

كانت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء قد نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت شعار "حبيب المصريين"، داخل الصالة المغطاه بمدينة الشباب والرياضة في شرم الشيخ.

بحضور أمين التنظيم بالمحافظة ياسر عرفات والشيخ مصطفى زيادة من منطقة جنوب سيناء الأزهرية والقس يؤانس نبيل رمزي كاهن بأيبارشية جنوب سيناء والشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء،وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة جنوب سيناء ولفيف من شيوخ القبائل والقيادات الشعبية ورموز المحافظة والشخصيات الدينية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وبعدها دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة جنوب سيناء.

وقال أمين التنظيم ياسر عرفات في كلمته إن دعم حزب مستقبل وطن والمواطنين وأبناء وشيوخ القبائل للرئيس السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة، يأتي دعما للاستقرار والتنمية المستمرة في كافه المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية

و أشار الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء إلى شبكة الطرق الضخمة والطريق الدولي الذي تستغرق من خلاله 4 ساعات لشرم الشيخ، وطريق شرم طابا، وفروع جامعة الملك سلمان بمدن شرم الشيخ ورأس سدر وطور سيناء.

و أكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي في كلماتهم أن المشروعات التي شهدتها محافظة جنوب سيناء خلال السنوات الماضية خير شاهد ودليل على العمل الدائم والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبهم أكد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة جمعيًا الدعم القوي للرئيس السيسي لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتمكين المرأة والشباب في جميع القطاعات.