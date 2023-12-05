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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام للناتو يؤكد لوزير الدفاع الأوكراني استمرار دعم الحلف لبلاده

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرج
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، دعم الحلف الثابت لأوكرانيا، وأن الحلفاء ملتزمون بزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا أثناء مقاومتها ضد الهجمات العسكرية الروسية، مع توقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد أعمال القتال بين الجانبين.

وأوضح بيان أصدره الحلف أن الأمين العام ناقش خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين، آخر التطورات في ساحة القتال والاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا.

حيث أكد ستولتنبرج على أن الناتو سيقدم دعما طويل الأمد لأوكرانيا لتمكين القوات الأوكرانية من العمل بشكل كامل داخل الناتو وتقريبها من الحصول على عضوية الحلف.

كما ناقش الأمين العام مع الوزير الأوكراني طريق كييف إلى عضوية الناتو وجهود الإصلاح في أوكرانيا، مؤكدا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف عندما يتفق جميع الحلفاء وعندما يتم استيفاء الشروط.

جدير بالذكر أن محادثات اليوم جاءت في أعقاب اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء الماضي.

الأمين العام للناتو وزير الدفاع الاوكرانى روسيا