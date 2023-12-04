المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران يطالب بتطوير قري القليوبية

طالب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، بضرورة تطوير قري محافظة القليوبية، وتنمية البنية التحتية بالمحافظة، وخاصة انه يتم انفاق مليارات عديده تحت مسمي التطوير.

وشدد الشناوى أثناء كلمته فى المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بقرية سندوه بالقليوبية، لابد من تأهيل الطرق المؤدية للقرية ولكافه القري فالحال هنا مؤسف ويتطلب تغيير حقيقي.

واضاف نتيجه لقله الإنفاق فى التعليم والذي يخالف ما نص عليه الدستور، يسير ابناء سندوه يوميا لقرابة ١٠ كيلو متر، حتى يصلوا للمدرسة الثانوية التى تعمل بنظام الفترتين فى قرية المنايل، وهو امر شاق وجب التصدي له، وتطبيق الدستور وزيادة الإنفاق فى التعليم وإنشاء مدارس جديده تنهي معاناه المواطنين اليومية.

وكذلك زياده الإنفاق فى الصحة وإنشاء مستشفيات جديدة، بدلا من مخالفة الدستور كما هو الحال، فاهالينا فى سندوه يضطرون لتحمل مشقه المرض لأكثر من نصف ساعه بالسيارة للذهاب لأقرب مستشفي، أما فى الحالات الطارئة فالمعاناة لايمكن تحملها.

ودعي المتحدث الرسمي لحملة زهران جموع المواطنين لضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من يرونه مناسبا، ليقود البلاد فى السنوات القادمة.