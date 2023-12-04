فادي فريد يفوز بجائزة رجل مباراة سموحة وفاركو في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة،عن فوز فادي فريد،بجائزة افضل لاعب في مباراة سموحة وفاركو في الدوري الممتاز.

نجح فريق الكرة بنادي سموحة،بقيادة أحمد سامي،على نظيره فاركو،في تحول تأخره بهدف في الشوط الأول،ليفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين،على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق فاركو،بهدف نظيف دون رد،سجله وليد فرج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع،ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على سموحة بهدف نظيف.

في الشوط الثاني،نجح سموحة في تغيير نتيجة المباراة وسيرها،ليفوز الموج الأزرق،بهدفين مقابل هدف،سجل هدف التعادل مصطفى البدري في الدقيقة ٥٣،بينما أكد الفوز نفس اللاعب مصطفى البدري في الدقيقة رقم ٥٩،لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف أمام فاركو.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ١٢ في المركز السادس،بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة رقم ٥ في المركز الـ ١٤ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.