دوري أبطال آسيا.. عودة حجازي تُزين تشكيل الاتحاد أمام سباهان الإيراني

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره سباهان الإيراني، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل سباهان المركز الرابع برصيد 6 نقاط فقط.

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني للاتحاد، عن تشكيل فريقه لمواجهة سباهان، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – فيليبي لويز – أحمد حجازي – زكريا هوساوي.

خط الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري.

خط الهجوم: جوتا – عبد الرزاق حمد الله – مروان الصحفي.

ويعود الدولي المصري أحمد حجازي إلى تشكيل الاتحاد، بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويراهن جالاردو على ثنائية حمدالله وجوتا، لقيادة هجوم الفريق، حيث سجل حمدالله 7 أهداف في دوري أبطال آسيا، فيما سجل جوتا 4 أهداف.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز على سباهان، وضمان صدارة المجموعة، ووضع قدم في دور الـ16.