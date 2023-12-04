أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمباراة فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فاركو، المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: المغربي - محمود وحيد - مصطفى ميدو - طارق علاء

خط الوسط: حمدي علاء - حسين فيصل - دودو - أحمد خالد - إسلام جابر.

خط الهجوم:حسام حسن.

وعلى مقاعد البدلاء: حسين تيمور ومحمد سعيد ولحسن دهدوه والبدري وأبو بكر ومحمد عصام وفادي فريد وأحمد حكم وعمرو قلاوة.

يحتل سموحة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 7 مباريات، بينما يأتي فاركو في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات أيضا.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة المباراة الي طاقم تحكيم مكون من:

"وليد عبد الرازق" حكم ساحة ويعاونه مصطفى حسن مساعد أول ومحمد مجدي مساعد ثان وأحمد ناصر حكم رابع وعلى تقنية الفيديو مصطفى عثمان ويعاونه هاني عبدالفتاح.