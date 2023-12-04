اتحاد ألعاب القوى ومراكز يكرمون الرياضيين الذين حطموا الأرقام القياسية

قام الاتحاد المصري لألعاب القوي بالتعاون مع شركة مراكز أحد شركات التطوير للمشروعات بتكريم جميع الرياضيين منّ أبطال العاب القوي الذين حطموا الأرقام القياسية تقديرا لإنجازاتهم ولتشجيعهم لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي وحفل توزيع الجوائز بحضر كلا من الدكتور سيف الله شاهين رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى، و الدكتور عبدالاول محمد عبدالرحيم مساعد الوزير لشؤون البطولة و أيمن حقي مؤسس و المدير التنفيذي لشركة تراي فاكتوري و داشا بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز.

ويعد هذا الإعلان خطوة إلى الأمام في خطة "مراكز" طويلة المدي لدعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية.

بالإضافة إلى ذلك، وللسنة الثانية على التوالي، تتشرف مراكز بالشراكة مع ذا تراي فاكتوري برعاية أحد أكثر الأحداث الرياضية رمزية في مصر، وهو the Marakez Pyramids Half Marathon ، الذي يدعو العدائين من جميع أنحاء العالم إلى #RaceThroughHistory في أكثر المواقع شهرة: أهرامات الجيزة الكبرى. ومن المقرر أن يقام هذا الحدث المميز في يوم 23 ديسمبر حيث يضم ثلاث مسافات عدو أساسية، وهي 21 كم، و10 كم، و5 كم، مما يشجع العدائين من جميع الأعمار والفئات بقدراتهم المتفاوتة على المشاركة في هذا الحدث المميز والعدو داخل خمسة الاف عام من التاريخ و الحضارة العريقة.

ياتي هذا فى ظل اهتمام "مراكز" بالمواهب الشابة، وتكريم ل 16 رياضيًا شابًا بارزًا، جميعهم دون سن العشرين عامًا والذين حطموا أرقاما قياسية في مجالات تخصصاتهم الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول مشروع لها في رعاية الرياضة، حيث سبق أن قدمت مراكز دعمها للرياضيين الأولمبيين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وكذلك للأفراد الرياضيين البارزين مثل هنا جودة، أصغر بطلة تنس طاولة في مصر والتي ستشارك في اللولبيات باريس. إلى جانب ذلك، قامت الشركة أيضا بتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية، بما في ذلك نهائيات بطولة العالم للاسكواش CIB PSA Squash Championship التابعة لرابطة محترفي الاسكواش في " ذا بارك " في مول العرب لثلاث سنوات. ومن خلال هذه المبادرات، بالإضافة إلى رعاية فعاليات مثل النسخة الخامسة من the MARAKEZ Pyramids Half Marathon ، تسعى مراكز جاهدة لتشجيع وغرس ثقافة النشاط البدني والروح التنافسية، مع إظهار التفاني المستمر للمجتمع الرياضي.

ومن جانبه، نقل الدكتور عبدالاول محمد عبدالرحيم مساعد الوزير لشؤون البطولة تحيات وتقدير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إلى جميع الحاضرين، مؤكداً على سياسة الوزارة في التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص في رعاية ودعم الرياضيين انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لها، وكان لهذا التعاون بالغ الأثر الإيجابى على الرياضيين خلال الفترة الماضية وتستمر وزارة الشباب والرياضة في هذا النهج الفترة المقبلة.

أضاف مساعد وزير الشباب والرياضة :” الاستثمار في عالم الرياضة من أهم الصور التى ينبغى التوسع فيها لما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، مقدماً الشكر والتقدير لشركة مراكز التى تتمتع بتاريخ طويل منذ تأسيسها في تعزيز ودعم المبادرات الرياضية المختلفة، انطلاقاً من إيمانها بقوة الرياضة كحافز رئيسي يعزز من مشاركتها المجتمعية. “

وتعليقا على هذا الحدث البارز، صرح داشا بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز : "يعكس نهج رعاية العلامة التجارية نموذج أعمال مراكز المستدام ورؤيتها في تشجيع ونشر ثقافة الابتكار. وتعمل "مراكز" عبر مشاريعها الرائدة في مصر، ومن خلال تشجيعها للابتكار والتميز داخل وخارج مؤسساتها وتبنيها للمواهب الرياضية الشابة ورواد الأعمال، على نشر المزيد من الوعي في الفترة التي تسبق الألعاب الأولمبية، مما يجعلها شريكا مثالياً للأولمبيين المصريين والجيل القادم من نخبة المواهب الرياضية. ومن خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الفعاليات مثل

the Marakez Pyramids Half Marathon ، نساهم في تعزيز النمو الإقتصادي من خلال جذب الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مثل هذه الأحداث. كما أننا فخورون للغاية بدعم رياضيينا هذا العام، وفي المستقبل أيضا. ونأمل أن نتمكن دوما من تسليط الضوء على اللاعبين " متمنى لهم كل التوفيق.

ومن جانبه أضاف الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى: "إن كيانات الأعمال التي ترعى رياضيينا الأولمبيين المصريين بالتعاون مع الحكومة إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما نرى اليوم، تقوم بدورا هائلا يستحق الإعجاب والتقدير في مساعدة هؤلاء الرياضيين الأولمبيين الوطنيين على تحقيق النجاحات والمنافسة في المحافل الدولية".

ومما لا شك فيه أن مراكز تؤمن إيمانًا راسخًا بتعزيز البيئات التي تشجع النشاط البدني وتجسد روح المجتمع وتحتفي بإنجازات الرياضيين المصريين. ويظهر ذلك جليا في سلسلة من الفعاليات المؤثرة التي تستضيفها مراكز، بما في ذلك فعالية "Tough Mudder" والتي أقيمت في ديستريكت فايف، يوم الجمعة الماضي في 1 ديسمبر 2023. علاوة على ذلك، لعبت مراكز دورًا محوريًا في تنظيم ماراثون القاهرة في ديستريكت فايف، واستضافت بطولتين للبادل، وبطولة تنس، وبطولة كرة سلة، وفعالية مسابقات رعاة البقر. ويؤكد هذا الإدراج للأنشطة الرياضية المتنوعة على نهج "مراكز" متعدد الأوجه لخلق مساحات ملهمة لأنماط الحياة النشطة لسكان مشروعاتها والزوار مما يساهم في توحيد المجتمعات وخلق بيئة صحية وتجربة حياتية أفضل.

تحرص أيضا مراكز علي دمج المرافق الصحية والرياضية في جميع مشاريعها، بدءًا من مسارات الركض إلى نوادي اللى مرافق وصالات رياضية. بالإضافة إلى ذلك، تستغل مراكز المساحات الخارجية بشكل واعي لأغراض تجديد النشاط، مثل تخصيص مناطق لعب للأطفال ومناطق مخصصة للتجمع لكبار السن. كذلك تستغل مراكز المساحات الداخلية بشكل مبتكر وأبرز مثال على ذلك هو إنشاء حديقة داخل المركز التجاري -مول العرب -تبلغ مساحتها 8 أفدنة والمُسماه بالفعل على مسمى "ذا بارك"، وهي الأولى من نوعها التي تقدمها أي شركة في مصر وبذلك تسبق مراكز نظرائها بهذه المبادرة.