غياب جواو فيليكس عن تدريبات برشلونة للإصابة

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن غاب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، اليوم الإثنين، عن تدريبات فريقه، بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن جواو فيليكس لم يتدرب اليوم مع باقي زملائه حيث تعرض لنزلة برد شديدة.

وأضاف: "جواو فيليكس لعب مباراة أتلتيكو مدريد بالأمس، وهو يعاني من هذه النزلة".

كان جواو فيليكس، تألق خلال المواجهة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا "مونتجويك".

وسجل المهاجم البرتغالي الشاب هدف المباراة الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة (28).

وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

واستمرت عقدة الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعدم تحقيق أي انتصار على برشلونة في معقل البلوجرانا طوال مسيرته التدريبية حتى الآن.