"القاهرة الإخبارية": قصف متبادل بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على الحدود

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الإثنين، إنه يوجد قصف متبادل بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على الحدود، إذ نفذ "حزب الله" 7 عمليات على طول الحدود تنوعت بين استخدام الأسلحة الخفيفة والرشاشة والقذائف الصاروخية التي استهدفت آليات عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وأضاف "سنجاب": "منذ فجر اليوم وحتى الآن هناك 3 عمليات تم تنفيذها اتجاه مواقع عسكرية تابعة لإسرائيل في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وبالتحديد في موقع الراهب والبغدادي، إذ تم استخدام أسلحة مباشرة رشاشة، بالإضافة إلى القذائف الصاروخية يقابلها عمليات كثيفة من قبل إسرائيل، إذ تستهدف القطاعين الشرقي والغربي من الحدودد اللبنانية.

وأوضح أن هناك 3 محاور تعمل عليها الحكومة اللبنانية أو رد الفعل الرسمي على ما يحدث في الجنوب، إذ يعد المحور الأول عبارة عن الاستهجان التام لتصريحات الجانب الإسرائيلي، التي تهدد بشكل مستمر الدولة اللبنانية، والثاني تقديم الشكاوى المستمرة لمجلس الأمن الدولي لانتهاك إسرائيل لقرار 1701 الصادر عام 2006 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين، والمحور الثالث ينص على الاستعداد للعدوان الشامل على لبنان، و هناك خطة طوارئ وضعتها الحكومة اللبنانية لتأمين الأمن الغذائي وعدد من القطاعات الأخرى.