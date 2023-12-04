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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة ومخيم قلنديا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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قالت ولاء السلامين، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة بالضفة الغربية ومخيم قلنديا صباح اليوم، حيث تداهم المحلات التجارية وتقوم بتفتيشها، ما أسفر عن إصابة بالرصاص الحي لأحد المواطنين جراء الاقتحام.

وأضافت "السلامين": قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تقوم بسلب ونهب المحلات الفلسطينية، مُوضحة أنه منذ صباح اليوم تم الاستيلاء على بعض المحلات بحجة أوامر عسكرية، وتم تهجير العديد ساكني هذه المناطق".

وتابعت: هناك أكثر من 1600 انتهاك بحق الفلسطينيين، سواءً بحرق المنازل أو قطع أشجار الزيتون، والاعتداء على المزارعين وسلب الأراضي تم رصدها مؤخراً.
 

الضفة الغربية مخيم قلنديا قوات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية قطاع غزة