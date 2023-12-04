كولر يفاضل بين كهربا وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن لاعب الفريق لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جلس صلاح محسن على دكة البدلاء، وغاب الفرنسي أنتوني موديست عن اللقاء بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه فى مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجاري فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقا.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.