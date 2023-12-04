ضبط عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخصوص

ضبطت مديرية أمن القليوبية عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى ضبطهم بحوزتهم 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بادارة نشاطا مخالف للقانون في إصلاح وتعديل الأسلحة النارية للأشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح ناري وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمان 4 ايام على ذمة التحقيق وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وطلبت تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.