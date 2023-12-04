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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى في الشروق

المضبوطات
المضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالشروق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه). وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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