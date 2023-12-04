ضبط شخصين لارتباطهما بعلاقة آثمة بطالبة قاصر في الدقهلية 

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية من ضبط شخصين بعد بلاغ عامل اتهمهما بمعاشرة نجلته جنسيا لوجود علاقة آثمة بينهما وقيام أحدهم بالزواج منها عرفيا دون علمه وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مامور قسم شرطة الكردي، من "أ.ح.م.أ"،48 عاما، عامل ومقيم بمنطقة الساحة دائرة المركز وبرفقته"أ"،15 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني ومقيمة طرفه بذات العنوان بقيام كل من :"جمال.س.أ.م"، 26عاما، عامل، و"حسين.مم"، 51 عاما، عامل ومقيمين بذات المنطقة بقيام الأول بالتعدي على نجلته جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج ارتباطهما بعلاقة عاطفيا، وقيام الثاني بالزواج منها عرفيا منذ شهر تقريبا دون علمه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم شرطة الكردي من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترف الأول بارتباطه بالمجني عليها عاطفيا وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما اعترف الثاني بزواجه عرفيا من الطالبة دون علم أهلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات ف الواقعة.