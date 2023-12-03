إصابة شخص سقط عليه باب سيارة تابع لمجلس مدينة أجا في الدقهلية

أُصيب شخص بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بقرية ميت أبوالحارث مركز أجا محافظة الدقهلية وذلك إثر سقوط باب جانبي لسيارة نقل تابعة لمجلس مركز ومدينة أجا حال سيره مترجلا بأحد شوارع المدينة بجانب السيارة وجرى نقله الى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي، بوصول الغريب المتولي الشرقاوي"، 72عامًا، بالمعاش ومقيم قرية ميت أبو الحارث مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ "إدعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث،بالفحص وسؤال نجله"كريم"،27 عاما، سائق توك توك، قرر انه حال سير والده بأحد شوارع بندر أجا مترجلا بجوار السيارة رقم (د ط و 3756) نقل تابعة لمجلس مركز ومدينة أجا قيادة المدعو "سامي .محمد.إ"، 56 عاما،سائق بمجلس مركز ومدينة أجا ومقيم قرية شبراويش التابعة للمركز، سقط عليه الباب الجانبي للسيارة مما ادى الى حدوث إصابته ، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط السائق و بمواجهته أكد حدوث الواقعة دون قصد منه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19990 جنح مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.