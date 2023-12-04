لقاءات تثقيفية وورش فنية لطلاب المدارس بـ "ثقافة مطروح"

نظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بعدد من مدارس المحافظة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق أقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "البادية واللغة العربية الفصحى"، بالمعهد الأزهري النموذجي، تحدث خلالها محمد حلمي، عن أصالة اللهجة البدوية وارتباطها الوثيق باللغة العربية الفصحى، مشيرا إلى أن هناك عددا من المصطلحات البدوية الدارجة تعد في أصلها عربية فصيحة، واختتم حديثه بمناقشة بعض الأمثلة التوضيحية مع الحضور.

كما نفذ القصر عدة ورش فنية بالمدرسة الإعدادية للبنات، والمدرسة التجريبية للغات، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، شهدت مكتبة براني الإعدادية للبنات مناقشة كتاب بعنوان "نافذة على الكون" أوضح خلالها الشيخ محمد سعودي تركيب المنظار الفلكي وتطوره عبر العصور، كما تحدث عن براعة قدماء المصريين في علم الفلك.

وقدمت مكتبة سيدي عبد الرحمن ورشة حكي تفاعلي عن أهمية النظافة بمدرسة معاذ بن جبل، بينما نفذ بيت ثقافة سيوة مسابقة للمعلومات العامة بعنوان "مدن وعواصم".

من ناحية أخرى، شهد النادي الاجتماعي حفلا فنيا قدمه فريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان إيهاب أبو خطوة، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الوطنية التي أمتعت الحضور.

وعلى مسرح الشباب والرياضة، قدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية منها الفرح السيوي، الجاية، الترحيب، الكيشك، وغيرها من الفقرات بمصاحبة المطرب سليمان عبد الله، وذلك ترحيبا بالمشاركين في برنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية.

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