أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 332 ألفا و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 332 ألفا و810 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و580 دبابة و10 آلاف و401 من المركبات المدرعة و7 آلاف و961 من النظم المدفعية و913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و602 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و451 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1141 من المعدات الخاصة و6 آلاف و17 طائرة مسيرة وإسقاط 1569 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

