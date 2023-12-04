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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 20 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شمال تنزانيا

فيضانات
فيضانات
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أكدت وزارة الصحة التنزانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة مانيارا شمال البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الفيضانات الشديدة الناجمة عن ظاهرة "النينو" الجوية تسببت في مقتل مئات الأشخاص في كينيا والصومال في الأسابيع الأخيرة كما خلفت الأمطار أثرًا من الدمار، ودمرت البنية التحتية مثل الطرق وغمرت المدن في شرق إفريقيا، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
وقالت رئيس تنزانيا سامية حسن، في رسالة بالفيديو نشرتها وزارة الصحة التنزانية على الإنترنت، "لقد صدمنا كثيرا بهذا الحدث"، فيما وجهت الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والهيئات الأخرى ببذل كل الجهود للبحث المستمر لإنقاذ الضحايا.
 

الفيضانات شمال تنزانيا الفيضانات