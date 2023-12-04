بالصور.. رئيس حى الدقى يجهز المقار الانتخابية وتوفير كراسى متحركة لذوي الهمم





في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسيه قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وعددها 18 مقر والتأكد من توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تم التأكد من توافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات الكهرباء، ورعاية طبية، وذلك وتوفير سبل الأمان لذوي الهمم.

وتم التأكيد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية والإدارة الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وهيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزه للدفع بالعدد الكافى من الأتوبيسات وتوفير وسائل المواصلات لتوصيل الناخبين إلى المقرات الانتخابية مع أهمية رفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.