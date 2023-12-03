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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب ناشئات الطائرة يشارك في الانتخابات الرئاسية| صور

بعثة منتخب الطائرة
بعثة منتخب الطائرة تشارك في انتخابات الرئاسة
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حرصت البعثة المصرية لمنتخب الناشئات تحت 17 عاما المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة بابوجا نيجيريا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بنيجيريا.

وحرص أفراد البعثة المصرية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مؤيدين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الانجازات في الدولة المصرية.

وتمكن منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا من التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/2.


وبهذا الفوز يتأهل الفراعنة للمباراة النهائية وينتظر الطرف الآخر الذي ستحدده مباراة فاصلة تقام يوم 6 ديسمبر الجاري وفق نظام البطولة.

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.


وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

مصر في البطولة الكاميرون منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي