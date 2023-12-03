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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

سفارات مصر في 16 بلدًا تغلق أبوابها عقب نهاية اليوم الثالث من التصويت بالانتخابات الرئاسية

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أغلقت سفارات مصر في إيران وأذربيجان وموريشيوس وتركيا وروسيا وبيلاروسيا وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والصومال، والبحرين والكويت وقطر، باب التصويت عقب نهاية اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وقام المشرفين على الصناديق الانتخابية في تلك الدول، بتشميع الصناديق بالشمع الأحمر، تمهيدًا لبدأ إجراءات الفرز.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
 

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