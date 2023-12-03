عمرو محمود ياسين ينعى الفنان أشرف عبدالغفور

نعى المؤلف عمرو محمود ياسين، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكتب عمرو محمود ياسين على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير المحترم الموهوب الذي يندر تكراره إنسانيا وفنياً القدير أشرف عبدالغفور".

وتابع: "خالص العزاء للفنانة والأخت الغالية ريهام عبد الغفور ولكل أفراد الأسرة.. نسألكم الدعاء".

ولد الفنان أشرف عبدالغفور، في الثاني والعشرين من يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى.

اشتهر عبدالغفور بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية، فحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

وقد شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم"، وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في مسرحية "الملك لير" عام 2008، ومن بطولة يحيى الفخراني، وإخراج أحمد عبد الحليم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

كما شارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات المسرحية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات.

