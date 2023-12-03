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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الدولي المصري محمد
الدولي المصري محمد النني يدلي بصوته في الانتخابات
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أدلى اللاعب المصري محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بلندن.

حضر اللاعب المصري إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في المملكة المتحدة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير، وحرص الناخبون على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".


 

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