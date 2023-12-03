تعليم القاهرة تعلن تفاصيل "المسابقة الثقافية والقراءة الحرة"

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال لجنة التحكيم وتقييم أعمال الطلاب المشاركين في فعاليات "المسابقة الثقافية والقراءة الحرة" للتلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت إشراف أميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات بالمديرية.

وأكد موسى على الدور الكبير الذي تقدمه المكتبه من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لدي الطلاب ، بالإضافة إلى نشر الثقافة ورفع الوعى بأهمية القراءة،وصولاً إلى خلق جيل مؤهل لقيادة تنمية شاملة ومستدامة ، قائمة على الابتكار والمعرفة.

وتهدف المسابقة إلى:

١- غرس عادة القراءة والاطلاع لدى التلاميذ والطلاب .

٢- استخدام مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة المدرسية استخدامًا وظيفياً للحصول على المعلومات من مصادر متعددة

٣- إثراء معلومات التلاميذ والطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام المثمر للمكتبة ومجموعاتها .

٤- توعية التلاميذ والطلاب بالنواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأحداث الجارية والقضايا المعاصرة

موضوعات المسابقة:

(أولا) :- تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المدارس الابتدائية)

أ/المجال الأول : - (الألبوم)

قم بإعداد ألبوم تجمع فيه الصور والرسوم عن أهم معالم شمال سيناء

ب/المجال الثاني :- الإبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحه من إبداعك للتعبير عن أضرار تلوث الهواء والماء

(ثانياً) :- طلاب المرحلة الاعدادية

أ/ المجال الأول :- الإبداع الأدبي (المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التاليه :-

١- العادات والتقاليد المصرية جزء لا يتجزأ من هويتنا .

٢- الرحمة بالحيوان والرفق به .

٣- التنمر والعدوان والسخرية صفات سيئه تلحق الضرر بالفرد والمجتمع

ب/المجال الثاني :-الأبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحة من خيالك عن العاصمة الإدارية الجديدة عام 2035.

(ثالثاً) :- طلاب المرحله الثانوية

أ-المجال الاول :-

الإبداع الأدبي ( المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها .

٢- مفهوم الملكية الفكرية وأخلاقيات التعامل مع الأفكار والإختراعات المتاحة على الإنترنت.

ب/ المجال الثاني:- البحث (الفردي)

اكتب بحثاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- مكانة مصر في العالم حديثاً وقديماً .

٢- دور المرأة المصرية عبر العصور .

شروط الإشتراك في المسابقة:

- تراعى علامات الترقيم بين الجمل.

- تراعى الأصول العلمية في كتابة البحث من حيث إعداد الهوامش ، وذكر المراجع ، وتحديد صفحات الاقتباس ، وقائمة محتويات البحث ، بحيث لا تقل عدد صفحات البحث عن( ١٢) صفحه ولا تزيد عن (١٥) .

- تراعى الأصول العلميه في كتابة المقال بحيث لا يزيد عن صفحتين على الأكثر .

- يراعى تنفيذ أعمال الرسم على ورق موحد مقاس (A4) .

- يراعي في الألبومات (المدارس الابتدائيه) ان تكون بسيطه في في حدود إمكانيات الطالب العادية ( مقاس موحد)

ملاحظات:

سوف تستبعد الألبومات التي يتبين انا الطالب لم يعدها بنفسه

- يكتب اسم المتسابق ومدرسته والمديرية والإدارة التعليمية وتاريخ ميلاده وعنوانه على ورقه مستقلة طبقا للنموذج المرفق.

- تستبعد جميع الأعمال التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة