التحريات تكشف كواليس مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بـ6 أكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد بدائرة القسم، أن حالة الفنان كانت حرجة للغاية، وتم نقله إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله، كما تبين أن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بسيارة ميكروباص مما تسبب فى الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها الفنان أشرف عبدالغفور اصطدمت بأخرى ميكروباص مما تسبب في إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وخلال ذلك لفظ الفنان أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.