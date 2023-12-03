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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكونفدرالية الأفريقية.. الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام سوار الغيني

الجزيري مهاجم الزمالك
الجزيري مهاجم الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن  التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للمجموعة على حساب فريق أبوسليم الليبي بنتيجة 1-0. 

الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية سوار الغيني سيف الجزيري أيمن مصطفى