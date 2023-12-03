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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. أمجد الحداد: الإنفلوانزا الموسمية تمثل خطورة على هذه الفئات

الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة
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قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن الفيروسات التنفسية تنتشر فى هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، لافتا إلى انتشار الانفلوانزا الموسمية منتشرة بشكل كبير هذا العام.

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لايمكن القضاء عليها نهائيا، فى هذا العام تنتشر الانفلوانزا الموسمية، وهو قد يكون خطير على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالى لا بد من تناول لقاح الانفلوانزا".

واستكمل: "الانفلوانزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أما باقى الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروس ضعيف، والشخص أصبح يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابها فى أعراضها".


وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الاشتباه فى الإصابة، لافتا إلى ضرورة الذهاب وفورا إلى الطبيب فى حال زيادة الأعراض. 
 


 

الدكتور أمجد الحداد الفيروسات التنفسية الانفلوانزا