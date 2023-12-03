ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رغم برودة الطقس.. إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية

المشاركة في الانتخابات
المشاركة في الانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبرزت قناة "إكسترا نيوز"، الإقبال الكثيف من المصريين بأوروبا، على صناديق الاقتراع رغم برودة الطقس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت رمائز النظام الديموقراطس.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

الانتخابات الرئاسية المشاركة في الانتخابات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي