مايو 2024.. انطلاق مؤتمر "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي"

تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، والذي سيتم في مايو 2024، وسيبث ON Line، وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبدعم كامل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون – رئيس المؤتمر- إن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

وأضافت جبارة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.

تدور أبحاث المؤتمر حول عشرة محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، والتطبيقات الذكية في المسرح، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل، والتحليل الفني والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، وتطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.

ومن المقرر أن آخر موعد لتلقى الملخصات 1 فبراير 2024، وآخر موعد لتلقي الأبحاث 1 ابريل 2024، ويتم تلقي الابحاث على البريد الإلكتروني isc@aoa.edu.eg