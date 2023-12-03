إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه قرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، بجنوب محافظة الفيوم، بسبب إنفجار الإطار الخلفي للسيارة .

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة ملاكي، بطريق قرية سيلا بدائرة المركز .

بإنتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث بسبب إنفجار أحد الإطارات الخلفية للسيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: جمال. ع 20 عاما، بإشتباه كسر بالعمود الفقري، و أحمد . أ 22 عاما، بكدمات وسحجات، و صلاح . خ 52 عاما، بإشتباه كسر بالضلوع، وخالد . د 15 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابات الأربعة من قرية البيضه التابعه للوحده المحليه لقريه سيلا ، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه .