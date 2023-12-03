أونروا تحذر من استمرار تفشي الالتهاب الكبدي الوبائي في غزة

أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمارا الرفاعي خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة في الوقت الحالي، خاصة عقب رصد تفشٍ لمرض الالتهاب الكبدي (أ) في أحد ملاجئ الأونروا، محذرة من استمرار انتشار المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى داخل القطاع المحاصر.

وأعربت تمارا الرفاعي - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز - عربية"، اليوم الأحد - عن تخوفها بشأن انتقال المرض بسبب الاكتظاظ الذي تشهده ملاجئ ومدارس الأونروا في قطاع غزة، خاصة وأن هذا الالتهاب الكبدي الوبائي يمكن أن يتفشى بسهولة في خضم زيادة توافد النازحين على مراكز الإيواء بعد عودة القصف.

وأضافت: "كما نتخوف من وضع الأفراد في الملجأ الذي رصدنا فيه انتشار هذا المرض، معبرة عن أملها في استعادة الهدنة مجددًا للسيطرة على تلك الأمراض.

ويشهد الوضع الصحي في قطاع غزة تدهورا، إذ تحدثت منظمة الصحة العالمية عن وجود 111 ألف إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، و36 ألف حالة إسهال لدى أطفال دون الخامسة، بين النازحين في غزة.