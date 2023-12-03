رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمجمع الرياضات المائية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم حمام السباحة الأولمبى لمتابعة سير العمل بمجمع الرياضات المائية والتأكد من عمل الحمام بكفاءة بعد أعمال الصيانة والتجهيزات التي تمت بالحمام في الفترة الماضية.

وأكد رئيس الجامعة علي أنه تم عمل اعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للحمام الأولمبي بالإضافة إلي تدفئة المياه طوال فصل الشتاء ،مشيرا إلي أن الحمام يستقبل خلال فصل الصيف أكثر من ٢٥٠٠ متدرب خلال الشهر ونحو ١٥٠٠ متدرب خلال فصول الشتاء مقسمين علي ٤٠ فصل تدريبي تشمل تدريب طلاب كلية التربية الرياضية وطلاب الجامعة وأبناء العاملين ومن يرغب من اهالي المحافظة والمجتمع المحيط.

وشدد القاصد على المتابعة الدورية لأعمال صيانة حمام السباحة نظرا للاقبال الشديد من الطلاب والمواطنين من خارج الجامعة للاشتراك بأنشطة المجمع المائى، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما الي تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية وتدريبية للطلاب مميزة والمجتمع.