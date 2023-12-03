«أورام الأقصر» تقدم 21828 خدمة طبية خلال النصف الثاني من نوفمبر

قدمت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، 21828 خدمة طبية مجانية في الفترة من 15 وحتى 30 نوفمبر، للحالات المرضية التى تلقت الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في جميع أقسام المستشفى.

واستقبل مستشفى شفاء الأورمان، 4862 من المترددين على العيادات الخارجية، وعدد 1670 ترددوا على قسم الأشعة، كما تم عمل 658 جلسة بقسم الإشعاعي، وكذلك عمل جلسات الكيماوي بعدد 1152، كما تم إجراء 159 عملية، كما تم إجراء 19716 خدمة في المعامل المركزية، وبلغ إجمالى خدمات المستشفي 15850، كما استقبلت 4862 من المرضى داخل المستشفي خلال هذة الفترة.

وقال الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى يستقبل بوميا اعداد من المترددين على الاقسام المختلفة، وتقدم المستشفى الخدمات الطبية المميزة المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

من جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضى داخل الأقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع عليهم والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية، وذلك في إطار الجانب الطبي والاجتماعي للمستشفى الذي يقدمه لأهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للمرضى.

مستشفى الاورام (1)

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مستشفى الاورام (2)