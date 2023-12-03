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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شوشة يستقبل قائد السفينة الفرنسية "ديكسمود" في ميناء العريش

شوشه يستقبل قائد
شوشه يستقبل قائد السفينة الفرنسية ديكسمود في ميناء العريش
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استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة اليوم الأحد بمقر ديوان المحافظة بالعريش العميد بحري جاك مالار قائد السفينة الطبية الفرنسية ديكسمود التي ترسو في ميناء العريش البحري لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بالعريش.

ونوه المحافظ بالدور المصري الذي تقوم به مختلف المؤسسات المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال استقبال المساعدات وإدخالها إلى القطاع . مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية مهما بلغت التكاليف.

وقال المحافظ أنه يتم تقديم كل الدعم والتعاون للسفينة الطبية الفرنسية التي ترسو في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحى الفلسطينيين  مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.

وقال قائد السفينة الطبية الفرنسية : "إن السفينة ديكسمود من فئة الميسترال عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال إضافة إلى غرفتي عمليات مجهزتين و20 طبيبًا فرنسيًا". مشيرا إلى أن السفينة استقبلت 17 جريحا فلسطينيا للعلاج.

وأفاد العميد بحري جاك مالار بأنه تم إجراء 6 عمليات جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش .. معربا عن شكره لمصر ولمحافظة شمال سيناء على ما تقدمه من أجل الفلسطينيين.

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