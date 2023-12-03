غضب في الأهلي بسبب الإصابات العضلية

حالة من الغضب الشديد انتابت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، بسبب مدرب الأحمال أندرياسا أندويا، وذلك لمعاناة الفريق من عدد كبير من الإصابات العضلية في الفترة الأخيرة ولجنة التخطيط أكدت أن السبب يرجع للأحمال وليس لطبيب الفريق.

وأكد مسئولو الأهلي أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض عمرو السولية لإصابة عضلية في معسكر النمسا واستمر غيابه لما يقرب من ثلاثة أشهر ثم تعرض كريم نيدفيد للإصابة مرتين.

كما تجددت إصابة محمود متولي العضلية مرة آخري بينما موديست تعرض للإصابة العضلية أيضًا على الرغم من عودته من فترة توقف دولي ولم يلعب أي مباريات، كما تعرض رضا سليم أثناء خوض برنامج تدريبي لتمزق في العضلة الأمامية أيضًا.

لذلك قرر الخطيب تكليف كولر وبيبو برفع تقرير بأسباب تعدد الإصابات العضلية في وقت قصير للغاية.