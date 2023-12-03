بدءا من اليوم .. البنوك تتيح فتح الحسابات المصرفية مجانا

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم في فتح الحسابات مجانًا وبدون حد أدني بمناسبة فاعلية للأشخاص ذوي الهمم بداية من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأعلنت بعض البنوك يوم الخميس الماضي عن بدء مشاركتها في فعالية "ذوي الهمم" بداية من اليوم ولمدة 15 يوما من خلال إتاحة حسابات مصرفية وبطاقات دفع (خصم مباشر ومسبقة الدفع) مجانا للعملاء الجدد وبدون احتساب أي مصروفات إدارية بجانب تقديم بعض الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى بهدف جذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ويستطيع العميل فتح حساب مصرفي لأول مرة بمبادرة ذوي الهمم صورة بطاقته الشخصية بشرط تكون سارية من أي فرع من فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية ليكون من أحد عملاء البنوك في التعامل على الخدمات المصرفية المختلفة.

وبعد فتح الحساب المصرفي يستطيع العميل الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للتعامل على حسابه إلكترونيا والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة الدفع البنكية على مدار 24 ساعة، وإمكانية الحصول على قروض من البنوك.

وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل ، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب ، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح ، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى واليوم العالمى للادخار ، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي ، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة ، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.

وجدير بالذكر أن نسبة الشمول المالي بالسوق المصرية ارتفعت إلى 67.3% بنهاية يونيو 2023، لترتفع نسبة الشمول المالي على مدار الـ 7 سنوات الماضية ارتفعت بنسبة 161% بنهاية يونيو2023.