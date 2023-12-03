إحباط هجوم ضد سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

أحبطت الشرطة في ألمانيا هجوما يستهدف سوقا لعيد الميلاد في بلدة "هلمشتيت" في سكسونيا السفلى واعتقلت شابا يبلغ من العمر 20 عاما على خلفية هذا الهجوم.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم /الأحد/ أن المشتبه به كان يخطط لهجوم في سوق عيد الميلاد في مدينة "هانوفر" عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى إحدى ولايات ألمانيا وإحدى أكبر مدن البلاد.

ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أنه قبل بضعة أيام، تم إلقاء القبض على مراهقين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي لتفجير شاحنة صغيرة في سوق عيد الميلاد بمدينة "كولونيا" بولاية شمال الراين-فيستفالن في غرب ألمانيا.

يشار إلى أنه في نهاية عام 2016، نفذ شخص عملية دهس في أحد أسواق عيد الميلاد في برلين بواسطة شاحنة، أسفرت عن مقتل 13 شخصا واصابة 50 آخرين.