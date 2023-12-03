الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى ويضع ملصق بهدمه

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى منزل الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة في القدس المحتلة .

و قام الاحتلال بوضع ملصقات على منزل الشيخ الذى يتكون من خمسة طوابق والذى يقطن في أحدها .

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

كما أنه مؤسس هيئة العلماء والدعاة في فلسطين ورئيسها، ورئيس مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا/القدس، كما أن له عشرات المؤلفات والكتب والفتاوى.

وكانت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، حذرت في وقت سابق، من خطر حقيقي على خطيب المسجد الأقصى بعد تهديد مستوطنين إسرائيليين باغتياله.

وقالت الهيئة في بيان: “نحذر بشدة من خطر حقيقي يحوم حول الشيخ عكرمة صبري 85 عاما”، مشيرة إلى أن معلومات وصلتها عن تهديد وتحريض من قبل المستوطنين لاغتياله.

وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يمس الشيخ عكرمة والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين"، مطالبة "الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل".