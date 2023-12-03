جيش الاحتلال: نواصل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة

أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، تواصل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال جيش الاحتلال: "صفينا أفرادًا في قطاع غزة باستخدام المسيرات، كما استهدفت القوات البحرية القطاع بمئات القذائف خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

ومنذ انتهاء الهدنة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأُصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزلًا في المدينة.